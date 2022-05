Due clandestini sorpresi mentre consumavano droga: per loro procedura di espulsione

Pisa, 12 maggio 2022 – Alle 21.30 della giornata di ieri, mercoledì 11 maggio, una pattuglia della Polizia mentre transitava in via della Sapienza, ha notato due soggetti dietro una vettura intenti a consumare della sostanza stupefacente. I soggetti sono risultati essere due tunisini. Il primo, un ragazzo nato nel 1999, è risultato essere destinatario di un ordine di carcerazione e decreto di sospensione del medesimo, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, con una condanna residua a circa 8 mesi di reclusione, per il reato di furto aggravato commesso in data 18 settembre 2021. Il secondo invece, nato nel 1992, è stato trovato in possesso di alcuni capi di abbigliamento che avevano ancora la placca anti–taccheggio attaccata: i capi risulterebbero essere stati rubati in un negozio di Cascina, pertanto l’uomo è stato denunciato per il reato di ricettazione. I due soggetti inoltre sono stati trovati in possesso di 1 grammo di cocaina e di 2 grammi di eroina; la droga è stata debitamente sequestrata. Entrambi sono stati poi amministrativamente segnalati alla locale Prefettura come assuntori, e successivamente nei loro confronti sono state avviate le procedure finalizzate alla loro espulsione dal territorio nazionale, dal momento che sono risultati essere clandestini.

Altri interventi di Polizia

Alle ore 13 di mercoled’ 11 maggio, una pattuglia della squadra volanti della Questura si è diretta in zona Porta a Mare, a causa di una violenta lite tra condomini: un 54enne e un 38enne. Una volta riportata la calma, i poliziotti hanno ricostruito la vicenda: la lite era scaturita dal fatto che il figlio del 38enne, mentre giocava col suo pallone, aveva ripetutamente colpito i vetri dell’abitazione del vicino; il 54enne, dopo averlo redarguito, ha scatenato la reazione del padre del bimbo. Una volta completate le procedure di identificazione, entrambi i soggetti sono stati poi medicati da un’ambulanza del 118, e quindi invitati a tenere un atteggiamento più corretto e civile.

Alle 18.30 sempre dell’11 maggio, in via Pistolesi una pattuglia di Polizia ha rinvenuto uno scooter, risultato essere stato rubato qualche giorno prima in città. Il proprietario, un giovane residente del centro storico, dopo essere stato contattato dagli agenti, è sopraggiunto sul posto con la copia della denuncia del furto che aveva precedentemente sporto, ed è tornato immediatamente in possesso del suo mezzo.