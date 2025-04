Duathlon Città Medievali. Pasquetta sprint in centro. Le modifiche al traffico

Domani, per Pasquetta, si corre il Duathlon Sprint Silver Rank delle Città Medievali, con partenza da e arrivo da Piazza dei Cavalieri, giunta ormai alla decima edizione. E la polizia municipale ha disposto delle modifiche al traffico domani, martedì 22 e mercoledì 23 aprile in via Crispi per allestimento di un cantiere privato. Dalle 10 alle 17 srà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta in via Curtatone e Montanara su entrambi i lati, in via San Frediano, su Lungarno Pacinotti, e Lungarno Buozzi tra via Santa Marta e via del Borghetto, e nel tratto lato fiume da via del Borghetto fino al ponte della Vittoria. Il divieto interesserà inoltre Lungarno Fibonacci su ambo i lati, Lungarno Galilei nel tratto da Lungarno Fibonacci a via Bovio (lato opposto al fiume), Lungarno Galilei nel tratto da piazza San Sepolcro a piazza XX Settembre, Lungarno Gambacorti nel tratto tra piazza XX Settembre e via Mazzini, e piazza Solferino lato est. Dalle 10 alle 16.30 sarà inoltre vietata la sosta, con rimozione coatta, su tutta l’estensione di piazza dei Cavalieri.Quanto alla circolazione veicolare, dalle 12 alle 16,30 sarà vietato il transito in piazza dei Cavalieri. A partire dalle 13.30 e fino alle 16.30, il divieto di transito interesserà anche lungarno Pacinotti, lungarno Fibonacci, lungarno Galilei, lungarno Gambacorti, corsia lato est del ponte Solferino, ponte di Mezzo, ponte della Fortezza, via Curtatone e Montanara e via San Frediano. Saranno chiuse al traffico, per il tempo strettamente necessario al passaggio della gara, piazza Arcivescovado, via Capponi, via Martiri, via Collegio Ferdinando, via Don Gaetano Boschi, via Sant’Apollonia, via Consoli del Mare, via San Giuseppe, via Leopardi, via Dalmazia, via della Faggiola, arco del Gualandi, via Dini, via Roma, piazza Solferino, borgo Stretto e piazza Garibaldi. Sarà comunque garantito l’attraversamento del fiume Arno nel centro storico attraverso ponte Solferino e ponte della Vittoria. Martedì 22 e mercoledì 23 aprile, invece per montare un cantiere da parte di un privato nelle giornate di martedì 22 tra le 7 e le 19 e, qualora necessario, mercoledì 23 aprile dalle 7 fino al termine delle operazioni, saranno adottati temporanei provvedimenti di modifica alla viabilità in via Crispi. Nel tratto compreso tra il civico 35 e il civico 17, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati e la chiusura al transito veicolare. Sarà istituito un percorso alternativo e segnalato per raggiungere Lungarno Sonnino da via Crispi. Ulteriori disposizioni sono previste all’interno della ZTL. Divieto di sosta in via San Paolo, tra il civico 22 e via Crispi, e in Vicolo dei Somari, dal civico 3 fino all’intersezione con via San Paolo. In via Manzoni, tra via Crispi e via Sant’Antonio, senso di marcia invertito. Con l’auspicio di ridurre al minimo i disagi si invitano i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea.