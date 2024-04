Droga nella macchina. Condanna definitiva

La Corte di Cassazione ha mandato definitiva la condanna della corte d’appello a carico di Talbi Mohamed, 51 anni, per avere detenuto a fini di cessione, in concorso con altri soggetti, all’interno di un’automobile parcheggiata di fronte alla sua abitazione e ritenuta riferibile all’imputato, 343 grammi di eroina e 58,20 grammi di cocaina. La difesa, fra vari aspetti, aveva lamentato che la corte non aveva considerato che il detentore delle chiavi del veicolo, rinvenute sul tavolo della cucina, poteva essere uno dei soggetti presenti in casa al momento del controllo che per ragioni di comodità, aveva parcheggiato l’auto nelle vicinanze. Lapidaria la Cassazione: " il giudice ha evidenziato che le chiavi dell’autosono state rinvenute sul tavolo della cucina dell’abitazione dell’imputato", l’auto era partecheggiata davanti alla casa e al momento del controllo, il formale proprietario si trovava in Tunisia. Con questo percorso – validato dagli ermellini – il "giudice ha quindi affermato che la vettura fosse in uso al ricorrente".