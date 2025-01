Driver Amazon: "Contratti non rinnovati"

PISA

Il nuovo anno si apre con una notizia amara per decine di driver impegnati nella consegna di pacchi per conto delle aziende che collaborano con il sito Amazon di Montacchiello. A molti di loro, infatti, il 31 dicembre scorso è stato comunicato che i loro contratti non sarebbero stati rinnovati. La denuncia arriva dal sindacato Filt-Cgil di Pisa, che in una nota critica apertamente la decisione. "Decine di driver – si legge nel comunicato –, che da due anni lavoravano con contratti a tempo determinato per aziende che consegnano pacchi per Amazon, non gli verrà rinnovato il contratto".

Secondo la Filt-Cgil, "appare evidente che la politica di Amazon, come quella di molte altre aziende, sia volta a mantenere un ampio bacino di lavoratori in condizioni di precarietà, per poterli sfruttare più facilmente". Nei prossimi giorni, il sindacato, insieme ai lavoratori, ha annunciato non solo azioni di denuncia pubblica, ma anche iniziative vertenziali: "Non lasceremo soli questi lavoratori, vittime della cinica logica della massimizzazione del profitto", si legge nella nota.

"La situazione – prosegue il comunicato della Filt-Cgil – mostra chiaramente come le aziende abbiano occupato questi lavoratori fino al limite massimo previsto dalla normativa, prima di dover procedere all’assunzione a tempo indeterminato. È inaccettabile – conclude la nota – spingere i lavoratori a dare il massimo, illudendoli con la prospettiva di un’occupazione stabile, per poi scaricarli una volta sfruttati". EMDP