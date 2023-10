Donna arrestata

I carabinieri della Compagnia di Pontedera, hanno arrestato una donna, per rapina improrpia. I militari sono intervenuti a Navacchio, in un negozio di abbigliamento. La donna ha strappato i sistemi antitaccheggio alle scarpe; ha aggredito a spintoni e calci il personale ed è fuggita, fermata nel parcheggio dai militari. Convalidato l’arresto in sede di direttissima.