Dj-set afrobeat e incontro col regista Daniele Vicari

PISA

Un film sull’utopia del cinema, della musica, della politica, del desiderio di cambiare sé stessi e il mondo. La rassegna Regista in sala prosegue all’Arsenale con la proiezione di Fela, il mio Dio vivente e l’incontro con Daniele Vicari. Il regista sarà ospite del Cineclub pisano stasera per presentare il film in un evento che si aprirà alle 19 con un Dj Set Afrobeat a cura di Sanantonio42, realizzato in collaborazione con il Bar La Tazza d’oro, e proseguirà alle 21 con la proiezione e il dibattito con il regista. Il film sarà in programma anche lunedì 8 e martedì 9 aprile.

Siamo nei primi anni ’80. Un giovane regista, Michele Avantario, incontra il grande musicista e rivoluzionario nigeriano Fela Kuti e da quel momento dedica la sua vita alla realizzazione di un film interpretato dallo stesso Fela. Non ci riuscirà mai, ma scoprirà qualcosa di più importante per lui: una nuova idea di esistenza.

"Quella di Michele Avantario – si legge nelle note di regia – è una storia di travolgente passione per il cinema, per la musica, per l’Africa. La storia di un ragazzo che si fa uomo inseguendo per tutta la vita un sogno: realizzare un film sul mito carismatico e irraggiungibile di Fela Kuti. Con questo film provo a raccontare una storia semplice ma potente, quella di un ragazzo che si confronta con un mito vivente, tentando di realizzare un film impossibile. Una storia che suona, balla, fuma, ama, viaggia, che ha il sapore dell’Africa, della politica, degli anni 70 e che supera ogni forma di colonialismo, anche quello "interiore" che ancora oggi ci portiamo dentro".