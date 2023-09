Disinfestazione urgente a Pisa, Cisanello: ordinato intervento precauzionale

Il sindaco, Michele Conti, dopo la segnalazione dell’Asl Toscana nord ovest dell’esistenza di un caso di Dengue in una persona rientrata da un Paese tropicale, ha ordinato precauzionalmente un intervento urgente di disinfestazione "mediante trattamento larvicida e adulticida contro la zanzara tigre, principale vettore del virus, nell’area di Cisanello compresa tra le vie Pungilupo, Sartori, Paolo VI, Paradisa e di Mezzana". Lo ha reso noto il Comune. I trattamenti, ha scritto l’amministrazione di una nota, sono iniziati la notte scorsa allo scoccare della mezzanotte "nelle aree pubbliche e private (anche in prossimità dell’ospedale, ndr) in una zona definita e individuata dall’Asl nel luogo dove è stata rilevato il caso di Dengue: ai residenti, amministratori condominiali, commercianti, gestori di attività produttive, all’Aoup e a tutti coloro che abbiano l’effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni l’ordinanza prescrive di permettere l’accesso degli addetti alla disinfestazione per effettuare i trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione di focolai larvali presenti in area esterna privata (come cortiligiardiniterrazze)". Si consiglia di aspettare 15 giorni prima di consumare frutta e verdura eventualmente irrorate dagli insetticidi, lavarle abbondantemente e sbucciare la frutta prima dell’uso, pulire, usando i guanti, mobili, suppellettili e giochi dei bambini esposti al trattamento e in caso di contatto accidentale lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.