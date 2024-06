Diritto allo studio. Esaurita la graduatoria

Il Servizio Residenze di Pisa del Diritto allo Studio ha esaurito l’elenco degli universitari aventi diritto a alloggio nelle case dello studente ancora in attesa dell’assegnazione, in base alla graduatoria dell’ultimo bando per l’anno accademico 2023/2024. Grazie aello scorrimento della lista con i progressivi inserimenti nelle residenze e ad alcune rinunce, sono state soddisfatte tutte le richieste degli iscritti agli Atenei pisani in possesso dei requisiti reddituali e di merito idonei ad ottenere il beneficio. Ad ora i posti letto messi a disposizione dal Dsu a Pisa sono in tutto 1533, di cui 1469 all’interno delle proprie residenze universitarie e 64 all’esterno. Era stata attivata una convezione causa interventi di manutenzione straordinaria in alcuni edifici che aveva comportato lo spostamento di un gruppo di alloggiati in strutture ricettive. Fra i posti letto delle case dello studente del Dsu sono conteggiati anche i 242 della nuova residenza San Cataldo, inaugurata l’anno scorso e che si sta gradualmente popolando man mano che viene completata l’installazione delle cucine comuni ed altri arredi complementari, comunque pronti entro giugno: sono ora 129 gli universitari presenti a San Cataldo, cui si aggiungerano presto i 64 temporaneamente dislocati nel Pensionato Toniolo