Dipartimento di Biologia. Un assegno di ricerca

È indetta presso il Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di un assegno di ricerca in attuazione delle misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Avviso Ecosistema dell’Innovazione - “Tuscany Health Ecosystem” (THE) dal titolo “ Sorveglianza epidemiologica integrata basata su dati ambientali e clinici per la prevenzione delle Infezioni Respiratorie Acute in ambienti chiusi e comunità vulnerabili”.

L’assegno di ricerca, della durata di 12 mesi, rinnovabile, è per una collaborazione ad attività di ricerca e per un importo annuo, al lordo delle ritenute previdenziali a carico dell’assegnista ed al netto del contributo previdenziale versato dall’Università, di € 20.266,68 corrisposto in rate mensili.

Il responsabile scientifico dell’attività di ricerca è la professoressa Annalaura Carducci.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per le 13 del 9 febbraio secondo le modalità indicate nel bando.