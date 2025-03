Dimitri Grechi Espinoza porta "Oreb" Fuori le Mura

Sotto la suggestiva cornice delle Mura di Pisa arriva il 24 marzo alle 19 "Oreb, il significato spirituale del suono", un progetto del sassofonista Dimitri Grechi Espinoza. L’evento si terrà in occasione delle celebrazioni per il Capodanno Pisano 2026, e rientra nel progetto "Fuori le Mura", nato in seno alla gestione della Conad "Le Mura" di via Emanuele Filiberto a Pisa in collaborazione con Pisa Jazz, Toscana Produzione Musica.

Con "Il significato spirituale del suono" Grechi Espinoza si rivolge a coloro che, attraverso l’ascolto, sono in grado di sperimentare una "risonanza interiore" tramite cui prendere consapevolezza della qualità (sonora) che costituisce la nostra essenza più profonda. Nel far questo si ispira alla teoria tradizionale Indù sulla risonanza "dhvani" e la primordialità del suono nella sua forma udibile "ahata nada" e non udibile "anahata nada".

"Oreb" è l’altro nome per indicare il monte Sinai, dove Mosè si incontrò "faccia a faccia" con Dio, in un dialogo che si farà materia incandescente per tutta l’umanità nei dieci comandamenti. Ma è anche il monte sul quale il profeta Elia, stanco e disgustato per aver troppo ucciso, incontra la voce silenziosa di Dio. È il sax di Dimitri Grechi Espinoza è uno spazio silenzioso da creare dentro di sé prima di parlare con l’altro.

Dimitri Grechi Espinoza, nato a Mosca nel 1965, ha frequentato il Jazz Mobile di New York e completato i corsi di alta qualificazione alla Siena jazz con P. Tonolo. Nel 2000 ha fondato il gruppo di ricerca Dinamitri Jazz Folklore che nel 2014 ha ottenuto il secondo posto nella classifica della rivista Musica Jazz come miglior gruppo italiano.