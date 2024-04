"Difendere le forze dell’ordine"

Q

uesta sera alle 18, all’hotel Tower Plaza in via Caduti del Lavoro 46, si terrà l’evento "Difendiamo le forze dell’ordine - Il ruolo del Governo e dell’Europa per la nostra sicurezza". All’evento, organizzato dall’europarlamentare Susanna Ceccardi (Lega/gruppo ID), parteciperanno il sottosegretario al Ministero dell’Interno Nicola Molteni, il segretario generale del Sap, Sindacato autonomo di polizia, Gianni Tonelli e l’esperto del settore difesa personale Manuel Spadaccini. Previsto un saluto del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. "In un periodo in cui la sicurezza pubblica assume un’importanza centrale – spiega Ceccardi –, con attacchi perpetrati da gruppi organizzati e fazioni politiche estremiste, è essenziale esaminare il ruolo cruciale delle forze dell’ordine".