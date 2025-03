"Difendere la Costituzione". Faccia a faccia con Vannacci. Il "generale" della Lega in città

Il tema sul tavolo è delicato e attualissimo: la Costituzione. Intanto da capire. La Costituzione rappresenta i tratti somatici di uno Stato, i valori e lo spirito di una comunità, perché la Costituzione è il "patto" che lega i cittadini tra loro, disegna la società in cui essi vogliono vivere. Conoscere la Costituzione è uno strumento essenziale per noi cittadini per vivere consapevolmente il nostro tempo, attivare gli strumenti e i diritti che ci sono garantiti, nel rispetto doveroso dei nostri doveri e nell’ambito del circuito democratico. Conoscerla, certo, è importante. Strategico, poi, rispettarla e difenderla. Tutto questo – e anche altro – sarà al centro dell’incontro che l’associazione Madreterra Nostra ha organizzato – per sabato alle 16 alle Officine Garibaldi – con l’eurodeputato Roberto Vannacci che con la Lega (come indipendente) alle elezioni europee del 2024, è stato eletto, risultando il candidato con il maggior numero di preferenze dopo Giorgia Meloni. L’incontro ha per titolo: "La Costituzione, conoscerla, rispettarla e difenderla".

L’onorevole Vannacci, oggi, è un esponente politico. Ma è stato anche un militare di grande carriera. Ha ricoperto i ruoli di primo piano, come quello di comandante del nono Reggimento d’assalto paracadutisti "Col Moschin", della Brigata “Folgore”, del contingente italiano nella guerra civile in Iraq nonché della Task Force 45 durante la guerra in Afghanistan. A Pisa, nelle vesti di parlamentare europeo, appunto, Vannacci parlerà della Costituzione, ma interverrà anche su temi di attualità geopolitica.

Un’iniziativa, quella alle Officine Garibaldi, che avrà anche un scopo benefico: offerte libere che saranno devolute all’associazione Vittime del Dovere. La serata è a prenotazione obbligatorio e per prenotarsi è necessario contattate 3480812984 (anche WhatsApp).