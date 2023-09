Dieci anni di volontariato: "Servizi nuovi e vecchi". Grande festa a Vecchiano

Dieci anni di volontariato. Oggi la festa per celebrare la Misericordia Vecchiano, "10 anni di impegni e passione per il territorio e non solo". "10 anni, le dita di due mani, le mani che sostengono, quelle mani che porgiamo a chi chiede aiuto, per una carezza, un conforto". E’ la giornata dei volontari, al motto "il bene non fa chiasso il chiasso non fa bene". Tanti gli aiuti e in molti settori. "Tutti dati in silenzio, insieme alla loro divisa, loro, il vero motore dell’associazione". Sono il governatore Simone Grazzini e la vice Carmela Ciardiello a spiegare alcuni degli interventi realizzati fino a ora e altri obiettivi. "Era il 2013 – ricostruiscono – non sapevamo neppure noi cosa stesse succedendo e poi, grazie al coraggio di 70 volontari, ci siamo addormentati sezione e svegliati Misericordia di Vecchiano. Il nostro grazie va a chi ha accettato di esporsi in prima linea". Quindi, "il primo consiglio l’8 settembre". Gli eventi, i passaggi di consegne, "ma non è cambiato lo scopo della nostra fondazione". Oggi i volontari sono circa 60, alcuni storici, altri nuovi. Nell’attuale consiglio, oltre a governatore e vice, ci sono: Fiorenza Belfortini (amministratrice) Maria Tucci (segretaria), Serena Donati, Stefano Trotta, Alessandro Tritoli, Goffredo Boschetti, Sara Mantilli, Alfio Pistolesi, Sara Della Croce, Claudio Marianetti sono i sindaci revisori, Elena Prato, Guido Bertacchi, Margherita Mencacci, Ersiola Ganaj, Mariano Nencini, i probiviri.

Appuntamenti storici e novità. Tra i primi, "Perché donna", l’impegno contro la violenza sulle donne. Ingrandito, inoltre, il parco mezzi: proprio per festeggiare le 10 candeline, verrà inaugurato un nuovo Doblo (13) ed è stata rinnovata “Bruna“, la Panda dedicata a Bruna Micheli "che da poco ci ha lasciato, storicissima volontaria che tanto ha fatto e tanto ha dato alla nostra Misericordia". Sempre sul fronte del trasporto, "siamo prossimi all’inizio di nuovi corsi per autisti, per soccorritori base e avanzato e, quindi vi diciamo, ’non abbiate paura di avvicinarvi a noi vi aspettiamo numerosi’". Grazzini e Ciardello ringraziano, poi, "coloro che con le loro donazioni ci permettono di fare meglio, di fare di più, il nostro correttore spirituale don Renato Milani, l’amministrazione comunale che è sempre vicina a noi, la carrozzeria Vanni che ci aiuta con le riparazioni", con il pensiero rivolto "alla nostra protettrice, la Madonna di Castello, che ci auguriamo ci sostanga per molti anni ancora".

Tra i servizi nuovi, "da ottobre scorso gli appuntamenti per le analisi si possono prendere solo onlie su "Zerocode", per alcuni anziani non è facile. Nel 2022 ci chiamò la caposala del distretto di Vecchiano chiedendoci se era possibile aiutare queste persone. E così ci siamo messi a disposizione anche per le visite speciliastiche. Per prenotare un appuntamento, 0506204825 lun-ven 16-18". Oggi alle 10:30 dalla sede di via XX Settembre, i volontari tutti si dirigeranno verso la chiesa di Sant’Alessandro dove ad accoglierli ci saranno don Renato Milani e i cittadini. Durante la messa verrà celebrato il rito della “vestizione”, la benedizione dei nuovi mezzi, quindi, un pranzo di ringraziamento ai volontari a villa di Corliano.

An. Cas.