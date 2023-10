Didattica inclusiva e accessibile: nuovo master per la professionalità dei docenti

Pisa, 10 ottobre 2023 – C’è tempo fino al 13 ottobre per iscriversi al nuovo master di I livello in “Pedagogia e Didattica inclusiva: principi e prassi della personalizzazione e della differenziazione didattica” dell’Università di Pisa, un percorso di durata annuale che si rivolge ai docenti in servizio e a chi si appresta ad entrare nel mondo dell’insegnamento scolastico. Il master è pensato come un programma formativo intensivo, per affrontare le sfide dell'educazione inclusiva e promuovere un ambiente di apprendimento accessibile per tutti, con percorsi diversificati secondo i vari gradi di scuole (infanzia, Primaria, Secondaria di 1° e 2° grado e con insegnamenti specifici dedicati alla didattica della lingua inglese).

Il master in Pedagogia e Didattica Inclusiva è promosso dal Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa – selezionato dal Ministero dell’Università e della Ricerca come Dipartimento di Eccellenza per il quinquennio 2023-2027 – quale nuovo percorso di formazione post-laurea del corso di Scienze della Formazione primaria ma anche quale percorso professionalizzante nell’ambito della formazione in servizio. Il master di I livello è stato sviluppato con l'obiettivo di contribuire ad arricchire la professionalità dei docenti con specifiche competenze nell’accoglienza degli alunni con bisogni educativi speciali.

“Facendo riferimento alla recente normativa – spiega il professor Raffaele Ciambrone, docente del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere e direttore del master - il corso mira alla formazione della figura professionale del referente di istituto, a supporto e a consulenza dei colleghi docenti, nei casi in cui, nel proprio istituto scolastico di servizio, si verifichi la presenza di alunni che presentano disturbi specifici di apprendimento. Inoltre, le conoscenze acquisite e implementate dal Master consentiranno anche di sviluppare competenze nel ruolo di docente tutor”.

Il bando ufficiale e tutti i dettagli sul programma, i requisiti di ammissione e le procedure di iscrizione, sono pubblicati sul sito web ufficiale del master all'indirizzo: masterdidattica.cfs.unipi.it. “Il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere – commenta il professor Simone Maria Collavini, Direttore del Dipartimento promotore - è entusiasta di offrire questo nuovo percorso formativo, che contribuirà in modo significativo a promuovere un'educazione inclusiva di qualità. Ci auguriamo che questo master possa essere una buona opportunità per gli insegnanti e per il mondo della scuola, e che possa contribuire a costruire un futuro più inclusivo per tutti gli studenti”. Per ulteriori informazioni su iscrizioni, agevolazioni e organizzazione del corso è possibile scrivere alla mail ufficiale masterdidattica@cfs.unipi.it.