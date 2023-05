Dermochirurgia La nuova sala a pieno ritmo

In sei mesi di attività "la nuova sala di dermochirurgia all’ospedale Lotti ha svolto 208 interventi. La sala inizialmente effettuava una seduta ogni due settimane ma, da febbraio 2023, visto il numero di richieste, ha raddoppiato la sua attività e adesso svolge una seduta a settimana". A fornire questi dati è la dottoressa Silvia Pecenco, dirigente medico di dermatologia dell’Asl. "Dopo ogni intervento eseguito, che consiste nell’asportazione di campioni di pelle o nei, viene richiesto l’esame istologico dei tessuti – spiega la dottoressa – e in questo modo abbiamo intercettato 14 melanomi, 4 dei quali sono stati inviati alla Melanoma Skin Cancer dell’ospedale di Massa per effettuare anche la biopsia del linfonodo sentinella".