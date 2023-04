Degustazione e conoscenza della birra: corso al via

Il Gruppo di degustazione Puro Malto, nelle sue attività in collaborazione con altre realtà del territorio, annuncia il lancio, a Pisa, di un nuovo corso di livello 1 (base) sulla degustazione e la conoscenza della birra. Il corso si articolerà in 5 serate (ore 20.30-23 circa), ognuna delle quali vedrà l’assaggio di quattro prodotti di diverse tipologie, per un totale di 20 a consuntivo dell’intero itinerario. Il programma tratterà i temi fondamentali per un avvicinamento alla birra: cenni sulla produzione; tecniche d’assaggio; stili e tipologie; servizio (spillatura, temperatura, bicchieri da utilizzare); cenni sulla teoria di abbinamento, trattati in una cena didattica.

Queste, riportate di seguito, le informazioni di sintesi.

Le lezioni-incontro si terranno a Pisa, nei locali del Mediceo Pub, piazza Cairoli (detta Della Berlina), 13 (ingresso anche da lungarno Mediceo, 49).

Calendario e programma

cinque serate con assaggio, a ogni incontro, di quattro prodotti diversi (in totale 20 birre). Maggio: martedì 2 e 9, lunedì 22 e 29; giugno: martedì 6. (la sequenza delle date potrà subire piccole variazioni).

Informazioni e iscrizioni

La quota di partecipazione, pari a 130 euro, comprende: quattro birre in assaggio a serata, schede d’analisi e ovviamente tutti materiali didattici richiesti.

Per informazioni e iscrizioni contattare i recapiti 373-7736699, [email protected]