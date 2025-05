Degustazione di vino sul camminamento in quota

Una degustazione "monumentale" con la Fisar. Si chiama "Walls and Wine" la degustazione aperitivo sulle Mura e coniugherà una visita guidata con la degustazione dei vini di Podere Pellicciano, il tutto al tramonto con vista Torre Pendente. La storia del territorio si intreccia con i saperi enogastronomici per creare un binomio unico: venerdì 16 maggio le Mura di Pisa, gestite dalle cooperative CoopCulture, Itinera e Promocultura, e Fisar propongono ‘Walls & Wine’, un aperitivo tra arte e cultura sull’alto della cinta muraria, con la possibilità di ammirare le bellezze artistiche e monumentali di Pisa da una diversa visuale e di scoprire magnifici angoli nascosti, zone verdi, architetture medievali e moderne. L’appuntamento è alle 18 alla Torre Santa Maria in piazza dei Miracoli, uno dei punti di accesso al camminamento in quota: si parte con la visita guidata alla scoperta di aneddoti e vicende legate ai monumenti di una delle piazze più famose del mondo, visti da una origjnale ed affascinante prospettiva. Attraverso il racconto della città, tra il ricordo del fiume Auser e lo scenario delle terme romane chiamate ‘Bagni di Nerone’, i partecipanti arriveranno fino al recentemente ristrutturato Bastione del Parlascio, fortezza difensiva realizzata dagli architetti Filippo Brunelleschi e Nanni Unghero. A seguire, sulla terrazza all’aperto del Bastione con la sua vista sulla Torre Pendente, aspettando il tramonto gli esperti sommelier della Fisar proporranno una degustazione dei vini prodotti dal ‘Podere Pellicciano’ di San Miniato, azienda del territorio che unisce l’agricoltura biologica all’attenzione alla valorizzazione dei vitigni autoctoni. Sangiovese, Malvasia, Colorino, Canaiolo, Vermentino, Trebbiano, Chianti sono proposti sia in strutturati e studiati blend sia in mono-varietà, senza far mancare la tradizione.

Carlo Venturini