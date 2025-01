Decoro alla Stazione. Inizia il porta a porta: "Stop alle ’campane’. Migliora lo smaltimento"

Iniziata finalmente la raccolta "porta a porta" dei rifiuti per gli esercizi commerciali e per le utenze non domestiche in zona Stazione anche se per ora va a singhiozzo. La battaglia per il decoro e la salubrità delle strade in zona stazione, è stata portata avanti da Sinistra unita per Pisa e dal comitato per La stazione. Purtroppo, c’è ancora qualcosa da mettere a regime a partire dalla comunicazione e informazione forse in più lingue. Molti esercizi commerciali, gestiti per lo più da asiatici, non aderiscono, forse non comprendono le indicazioni fornite o ne sono proprio all’oscuro e quindi continuano a conferire i rifiuti nelle campane e cassonetti andando a sommare rifiuti domestici a quelli commerciali. Luigi Sofia di Sinistra unita per Pisa, ha spesso mandato foto alla redazione e pubblicato sui social, l’indecenza di questi accumuli proprio nelle zone limitrofe alla stazione biglietto da vista ai turisti non proprio edificante.

"Esprimiamo soddisfazione per l’attivazione, a partire da lunedì scorso, del nuovo servizio di raccolta rifiuti dedicato agli esercizi commerciali, un’iniziativa che rappresenta un passo avanti significativo nella gestione e corretta differenziazione dei rifiuti. Anche dopo i nostri interventi, gli esercizi commerciali non dovranno più conferire i rifiuti nelle campane stradali, contribuendo così a ridurre il sovraccarico dei punti di raccolta pubblici e migliorando l’efficienza del sistema di smaltimento. Si tratta di un intervento che risponde alle esigenze dei cittadini e dei commercianti, garantendo una città più pulita. Questa iniziativa rappresenta un primo risultato concreto per Pisa, in sinergia con i residenti, frutto di un impegno costante per migliorare i servizi ambientali dalla parte dei cittadini. Continueremo a monitorare l’efficacia di questa soluzione e a raccogliere eventuali segnalazioni per ottimizzarne ulteriormente l’attuazione".

La compagine politica all’opposizione Sinistra unita aveva anche aggiunto prima della raccolta porta a porta: "L’accumulo incontrollato di questi materiali, insieme a sacchi neri e altri rifiuti, rende evidenti le carenze del sistema di raccolta differenziata, che stenta a decollare e si rivela inefficace nel gestire le necessità di una zona centrale e molto frequentata. Un altro fattore critico è rappresentato dalla sovrappopolazione del quartiere, alimentata dalla massiccia presenza di affitti brevi su piattaforme come Airbnb, con ben 144 unità". Anche il comitato delle Stazioni è soddisfatto per questa iniziativa.

Carlo Venturini