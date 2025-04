“De ANIMAlibus”, l’anima delle artiste in mostra

Pisa, 23 aprile 2025 – Surrealismo e curiosità infantile si incontrano, fino al 29 giugno, in una mostra di opere calcografiche che esplora le infinite declinazioni del mondo animale. Antonella Caterini e Rebecca Giusti, artiste e docenti pisane con un solido percorso espositivo alle spalle, hanno unito le proprie competenze per realizzare la trasposizione delle rispettive anime nel regno animale.

Antonella Caterini, docente di Disegno e Storia dell’Arte presso il Liceo Filippo Buonarroti che vanta mostre personali in tutta Italia, unisce le proprie competenze con quelle di Rebecca Giusti, pluripremiata illustratrice per l’infanzia. Le loro abilità, confluite nella realizzazione manuale di matrici e stampe, danno vita ad una collezione ibrida di opere, che trae linfa dal surrealismo interpretato da Caterini e dalla prospettiva tipica dell’infanzia, contraddistinta da una forte curiosità, propria di Giusti.

Entrambe laureate all’Accademia di Belle Arti di Firenze, hanno intrapreso percorsi artistici e professionali diversi, pur individuando nella calcografia e nell’interesse per l’universo animale un comune punto d’incontro espressivo. In via Toselli, nei locali della libreria “Blu-Book - libri e arte” a Palazzo Blu, i visitatori e le visitatrici verranno trasportati in un mondo incantato e stilisticamente ricercato, dove ogni opera rivela anima e abilità delle due artiste. L’ingresso è libero.