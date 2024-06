Davide Vaira, fumata bianca vicina Le ultime nominations dal mercato

di Michele Bufalino

PISA

Ore importanti, forse decisive, per l’assegnazione della poltrona di direttore sportivo. In prima linea Davide Vaira, 39 anni, ex Modena. Il suo profilo è quello che ha attirato, negli ultimi giorni, le maggiori attenzioni della società, tanto da organizzare un incontro a Forte dei Marmi con Alexander Knaster. Da quanto emergerebbe inoltre, sembrano molto più defilati i contatti tra la società nerazzurra e Mattia Baldini, ex Sampdoria, tanto che negli ultimi giorni le parti non avrebbero avuto altri incontri. Stesso caso per l’ex direttore del Napoli, con un passato anche in nerazzurro, Mauro Meluso. Contatti tra le parti si erano intensificati nel corso dei giorni scorsi, ma adesso le parti non starebbero più trattando. In pole di conseguenza rimarrebbe il solo Vaira. Tutto potrebbe accadere molto velocemente e la fumata bianca per la nomina potrebbe avvenire in un momento qualsiasi delle prossime 72 ore, al massimo per l’inizio della prossima settimana. Un’agenda già ricca di appuntamenti, per il direttore come per il nuovo tecnico Pippo Inzaghi, che sarà annunciato dopo il diesse. In via di definizione anche le date esatte del ritiro di Bormio con il programma degli eventi e delle amichevoli, in sospeso fino a quando le due caselle non saranno ufficiali e fino quando non ci sarà la prima riunione della nuova ‘triade’ composta non solo da tecnico e diesse, ma anche dal diggì Giovanni Corrado. Nelle prossime ore intanto la società continuerà a raccogliere anche i feedback del pubblico per il ritiro di Bormio, inviando nuove comunicazioni ai tifosi tramite il sito ufficiale. Il mercato invece non dorme mai.

Miguel Veloso infatti potrebbe lasciare il Pisa. Ad ora il suo contratto, in scadenza tra 10 giorni, non è stato ancora rinnovato e il giocatore potrebbe lasciare a parametro zero la squadra dal primo Luglio. Nel frattempo sono già molti i nomi che sono circolati in queste settimane. Gli ultimi sono i nomi di Simone Zanon, 22 anni, terzino della Carrarese, così come di Nicola Murru, 29 anni, difensore verso lo svincolo dalla Sampdoria, sul quale c’è però una folta concorrenza. La Ternana invece avrebbe risposto negativamente alla richiesta nerazzurra per il pisano classe ‘94 Gregorio Luperini, mentre non è facile la pista che porta al classe 2001 Niccolò Pierozzi, terzino della Fiorentina. Proibitive per le casse nerazzurre le richieste del Palermo per Matteo Luigi Brunori, 29 anni, ormai quasi ex capitano del Palermo, perché i rosanero dovrebbero cederlo proprio nella prossima finestra di mercato. Infine restano sempre attuali i nomi dei calciatori del Cagliari Gianluca Lapadula, 34 anni, attaccante e Nicolas Viola, 34 anni, centrocampista, ma anche di Zan Majer, 32 anni, della Cremonese. Restano in piedi le piste per il centrocampista Andrea Rizzo Pinna (2000) della Lucchese, Mattia Compagnon (classe 2001), esterno della Juventus Next Gen, Samuele Angori, 20 anni, terzino dell’Empoli e l’attaccante di 21 anni Gabriele Artistico, svincolatosi dalla Virtus Francavilla.