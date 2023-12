Crollo al liceo Buonarroti. La rabbia dei genitori: "Manca la sicurezza. Pronti a fare un esposto"

"Siamo pronti a presentare un esposto alla Procura della Repubblica per denunciare una situazione che è ormai totalmente inaccettabile". Lo affermano in una lunga lettera i rappresentanti dei genitori nel consiglio di istituto del liceo scientifico Buonarroti dopo il crollo di due pannelli del controsoffitto della scuola avvenuto sabato scorso a causa delle forti raffiche di vento. "Da anni - scrivono - denunciamo le gravi carenze strutturali. Cosa sarebbe successo se fossero caduti in testa a uno studente, a un docente o un membro del personale Ata? Il vento è stato molto forte: ma è non un dovere della scuola garantire la sicurezza dei nostri ragazzi a prescindere dalle condizioni meteo? Inoltre, questo è solo l’ultimo di un elenco di episodi preoccupanti". I genitori, infatti, ricordano che "appena un mese fa ci fu un’ispezione dei vigili del fuoco, allertati perché, letteralmente, pioveva dentro alcune aule, con acqua che filtrava copiosa lungo muri e pilastri: stando alle dichiarazioni della Provincia, proprietaria dell’immobile, a seguito di quel sopralluogo si è provveduto a un intervento di emergenza per ripristinare l’impermeabilizzazione di alcune parti, ma restano molti dubbi sia sull’efficacia dell’intervento, sia sul perché piovesse anche in stanze che sono state ristrutturate recentemente".

I rappresentanti dei genitori del consiglio d’istituto osservano che i vigili del fuoco sono intervenuti anche sabato scorso e "adesso siamo in attesa di capire quali saranno gli accorgimenti necessari a ripristinare una situazione di sicurezza che attualmente risulta del tutto incerta". Ma gli episodi di crolli al liceo, sono ripetuti nel tempo. "Dalle famose lastre di vetro di un lucernario, che nel marzo del 2015 si schiantarono a terra in un’aula che incredibilmente era vuota - ricordano preoccupati i genitori nella lettera aperta - alle numerose segnalazioni degli studenti di infiltrazioni di acqua, anche in vicinanza di impianti elettrici. Il liceo Buonarroti è ormai da molti anni una bomba o orologeria. Al di là del fatto che l’edificio venga ‘rattoppato’ ogni poche settimane per un motivo o per un altro, che venga ricostruito lì dove si trova adesso rispettando o altrove, trovando nel frattempo una soluzione alternativa per qualche anno alla numerosa popolazione studentesca, quello che ci interessa è che i nostri figli e le nostre figlie possano andare a scuola serenamente e in sicurezza, senza che si debba temere per la loro integrità fisica". E concludono: "Chiediamo he la Provincia di Pisa renda pubblici tutti i verbali di vigili del fuoco degli ultimi anni e siamo pronti a rivolgersi anche alla magistratura".

Gab. Mas.