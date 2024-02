"Costruire il valore del lavoro e della sicurezza"

Tutti sappiamo quanto sia minacciato il valore della salute, anche quella sui luoghi di lavoro. Spesso la nostra attenzione viene richiamata dagli incidenti sul lavoro. Quindi, su questi grandi temi che investono tutti i cittadini, Gruppo Lupi insiste nel contribuire anche alla costruzione del valore del lavoro e della sua sicurezza nei ragazzi, cioè i cittadini del futuro. A partire dalle scuole. E’ per questo che come amministratore di questa azienda Giacomo Gronchi (nella foto), per la terza volta consecutiva, ha deciso di aderire all’iniziativa Cronisti in Classe. Lavorare per la sicurezza significa, oggi più che mai, oltre che impegnarsi per la tutela delle persone e dei lavoratori, creare valore e generare cultura del benessere. Gruppo Lupi, dal 1978, si occupa di safety facendo sviluppo in questo settore e qualsiasi sua derivazione. A partire da quest’anno, nella nuova sede di viale Africa a Pontedera, Gruppo Lupi sta lavorando per la creazione di una Palestra della Sicurezza, spazio attrezzato e dedicato per sperimentare nuovi metodi di lavoro in quota con l’obiettivo di prevenire gli infortuni delle cadute dall’alto. La mission di Gruppo Lupi, sin dalla sua fondazione, resta quella di generare innovazione e far dialogare la sicurezza sul lavoro con il futuro e le nuove tecnologie. Oggi, quindi, con il metaverso e l’intelligenza artificiale, mediante gli asset fondamentali della formazione e la ricerca. Pertanto, il convinto sostegno a Cronisti in Classe porta un messaggio chiaro: "Donare questo nostro futuro agli studenti, rendendoli attori del cambiamento".