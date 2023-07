Costituito l’Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Pisa

Pisa, 26 luglio 2023 – È stato firmato l’atto costitutivo dell’Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Pisa. Si tratta di un organismo che a Pisa ancora mancava e che ha, nell’ambito di una più stretta collaborazione tra magistratura, avvocatura, università e uffici amministrativi del Tribunale, lo scopo di istituire un tavolo permanente di confronto tra le suddette istituzioni con la finalità di raccogliere i dati inerenti alla legislazione e alla giurisprudenza, affrontare e risolvere problematiche già esistenti ed emergenti a seguito delle recenti riforme normative, elaborare comuni “prassi virtuose” utili ad una migliore organizzazione e quindi ad una fruizione più efficace del servizio Giustizia anche da parte dei cittadini.

Hanno partecipato alla costituzione dell’Osservatorio, in rappresentanza del Tribunale di Pisa la presidente vicaria Beatrice Dani e la presidente della Sezione civile Eleonora Polidori, per il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pisa il presidente Paolo Oliva, Marco Vasarri quale coordinatore della Commissione per l’Osservatorio Civile del COA Pisa, la vicepresidente Elisa Giraudo e la consigliera Sandra Berretti quali ulteriori membri della Commissione.

Per il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa, la professoressa Francesca Cristiani delegata dal direttore Francesco Dal Canto, per l’Istituto DIRPOLIS della Scuola Superiore Sant’Anna il professor Giovanni Comandè, delegato dalla direttrice Gaetana Morgante.