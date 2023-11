Cosmologia: premio europeo alla Scuola Normale per una ricerca sull’origine dell’universo

Pisa, 24 novembre 2023 - Un ricercatore di fisica della Scuola Normale Superiore, Guilherme Leite Pimentel, è vincitore di un ERC Consolidator Grant da oltre 1 milione e mezzo di euro sull’origine dell’Universo. Il progetto con il quale è stato ottenuto il finanziamento, uno dei più importanti destinati dalla comunità europea alle ricerche potenzialmente di grande impatto per il progresso della scienza, riguarda la cosmologia primordiale, a ridosso del Big Bang e si intitola “Notimforcosmo” (No time for Cosmology). La durata è di 5 anni e il progetto di ricerca sarà svolto alla Normale di Pisa. “Gli inizi dell’Universo sono codificati nelle proprietà statistiche delle perturbazioni primordiali impresse nel caldo Big Bang – spiega Guilherme Leite Pimentel -. Il nostro progetto si propone di calcolare le correlazioni cosmologiche di molte di queste particelle provenienti da una varietà di scenari primordiali dell’universo. Con questi dati in mano, cercheremo nuovi principi da cui emerge l’evoluzione temporale dalla distribuzione statica delle perturbazioni cosmologiche. Avendo una riformulazione dell’evoluzione cosmologica con il tempo emergente, potrebbe diventare accessibile uno sguardo al possibile inizio del nostro universo, così come la sua impronta nelle correlazioni cosmologiche”. Laureato in Ingegneria Elettronica nel 2006 presso l’Instituto Tecnológico de Aeronáutica in Brasile con un dottorato di ricerca in Fisica presso l’Università di Princeton (2014), Guilherme Leite Pimentel è un cosmologo i cui interessi di ricerca vertono su inflazione e teoria dei campi in spazi curvi e stringhe. È ricercatore di Fisica teorica, modelli e metodi matematici alla Scuola Normale Superiore di Pisa.