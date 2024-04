"Corso di formazione per animatrici e animatori sociali a Cascina: iscrizioni aperte fino al 30 aprile"

Sta per partire il corso di formazione per animatrici e animatori sociali, in programma dal 4 maggio al 14 giugno a Cascina, Pisa e Calci. L’iniziativa si svolge nell’ambito del progetto “P.A.C.E. - Pedagogia Attiva per una Cultura Etica”, promosso e coordinato da Fondazione Idana Pescioli di Pontedera, con l’organizzazione dell’associazione Alipes Aps. Il termine delle iscrizioni è martedì 30 aprile. I laboratori sono a cura di Gaetano Spagnuolo, Rachele Imperio, Alice Simoncini, Elena Meucci, Matteo Iannone, in collaborazione con Circolo Primavera San Prospero, associazione La Staffetta, associazione Grazia Deledda, Comune di Cascina e il team di ricerca educativa Eduverse. Per iscrizioni scrivere a: [email protected].. Al termine sarà rilasciato un attestato. Partecipazione gratuita.