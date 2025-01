Contributi: pubblicato il bando per l’abbattimento delle barriere architettoniche

Pisa, 13 gennaio 2025 – Il Comune di Pisa ha pubblicato l'avviso pubblico per la concessione di contributi diretti all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati per l'anno 2025. L'iniziativa, in linea con la L. 13/1989 e la L.R. n°47/1991, mira a migliorare l'accessibilità e l'autonomia delle persone con disabilità residenti nel territorio comunale.

L’agevolazione è destinata a interventi realizzati in civili abitazioni (incluse pertinenze e parti condominiali) e riguarda sia opere edilizie direttamente finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche (fisiche e percettive), sia l'acquisto e l'installazione di attrezzature specifiche. Non sono previsti contributi per nuove costruzioni.

I contributi, erogati fino ad esaurimento delle risorse a disposizione, coprono fino al 50% delle spese sostenute, con un massimo di 7.500 euro per le opere edilizie e 10.000 euro per l'acquisto e l'installazione di attrezzature. I due contributi sono cumulabili fino a un massimo di 17.500 euro.

REQUISITI E DOMANDE. Possono presentare domanda le persone con menomazioni o limitazioni permanenti (fisiche, sensoriali o cognitive) residenti a Pisa, o che vi prenderanno residenza entro tre mesi dall'ammissione al contributo, e i soggetti che ne esercitano la tutela o l'amministrazione di sostegno.

Le domande possono essere presentate per tutto il 2025, entro il 31 dicembre. Il modulo di domanda e tutte le informazioni necessarie sono disponibili sul sito del Comune di Pisa al link https://www.comune.pisa.it/Servizi/Contributo-abbattimento-barriere-architettoniche. La domanda può essere consegnata all'URP oppure inviata per PEC all'indirizzo [email protected].

INFORMAZIONI. Per maggiori informazioni è possibile contattare l'ufficio sociale del Comune di Pisa ai seguenti indirizzi email: [email protected], [email protected], [email protected].