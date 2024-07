Continuano gli appuntamenti di Dialoghi d'Autore

Pisa, 22 luglio 2024 - Prosegue il ciclo di incontri letterari “Dialoghi d’Autore” - inserito nel cartellone di “Marenia – Non solo Mare” organizzata e promossa dal Comune di Pisa, con la compartecipazione della Camera di Commercio Nord Ovest e la collaborazione di Teatro di Pisa, Confcommercio Pisa, Proloco Litorale Pisano ed Eliopoli - curato dalle librerie indipendenti pisane. Mercoledì 24 luglio nello spazio del parco di Ciclilandia a Tirrenia, in piazza dei Fiori, con inizio a partire dalle 21:30, “Ogni storia d’amore è una fine” di Aura Cenni e Lorenzo Donati (Mondadori, 2024). Presentano il romanzo Riccardo Nencini, presidente del Gabinetto Viesseux di Firenze, e la giornalista Candida Virgone. La serata è a cura della libreria Pellegrini di Pisa, l’ingresso è gratuito. Un altro appuntamento sarà venerdì 26 luglio con Gigi Paoli che presenta il suo libro “Oltre” (Giunti, 2024). Con l’autore dialogano Nadia Chiaverini, scrittrice e poetessa pisana, e Francesco Meucci, giornalista de La Nazione. La serata è presentata dalla libreria Civico 14 di Marina di Pisa, l’ingresso è gratuito. “Ogni storia d’amore è una fine” (di Aura Cenni e Lorenzo Donati). Questa storia non assomiglia a nessun’altra. L’amore non procede lungo una linea retta. Sboccia, sprofonda, rinasce, muore senza resurrezione. Lo sa bene Aura che, dopo una cocente delusione, ha deciso di abbandonare la sua città per cercare riparo a San Gimignano. Nella quiete della campagna toscana spera di placare il suo caos interiore. L’isolamento a cui si è votata si interrompe soltanto quando incontra Beatrice. L’anziana nobildonna restituisce un senso alle sue giornate, la consegna al futuro offrendole di riorganizzare la preziosa biblioteca e il secolare archivio di famiglia. Fra i libri della Torre del Diavolo, Aura conosce Lorenzo, scrittore affermato che sta lavorando al suo romanzo più ambizioso, una storia d’amore e di morte realmente accaduta nei giorni della Liberazione. Aura e Lorenzo si avvicinano con circospetta cautela. Entrambi sono dei sopravvissuti, due anime spezzate che si riconoscono al primo sguardo. Fra di loro nasce un innamoramento diverso da ogni altro, fragile come le pagine di un codice, vivido come l’inchiostro di una miniatura. Un legame profondo, imperfetto, una passione che sgorga da un dolore comune, la vita che batte in un viaggio spericolato tra arte e letteratura, meraviglia e silenzi. Gli stessi ingredienti che rendono indimenticabile il loro primo romanzo. Un racconto intimo e folle, un ritmo inarrestabile e uno stile originale a testimoniare l’essenza del sentimento più sconvolgente sul quale non smettiamo mai di interrogarci. Gli autori. Aura Cenni, romana di nascita, milanese di adozione, scrive da sempre. Ha esordito giovanissima e oggi vanta pubblicazioni in Italia e all’estero, fra racconti brevi e saggi che hanno riscosso il plauso della critica. Lorenzo Donati, fiorentino, è autore di una vasta produzione di saggi e romanzi tradotti anche all’estero. Collabora con quotidiani e periodici, e lavora come sceneggiatore per il cinema e il teatro. “Oltre” (di Gigi Paoli). Un thriller in cui l'indagine di Montecchi e di un'affascinante poliziotta a capo dell'Unità delitti insoluti scivola velocissima verso mondi e realtà inimmaginabili, dove scienza e religione, antiche simbologie e nuove frontiere, politica e denaro, amore e dolore, si intrecciano e si fondono in maniera sempre più inquietante. Può l'etica umana fermare la scienza se la scienza mette il mondo in pericolo? Fino a che punto si può andare… Oltre? Due brutali omicidi, nello stesso momento, con le stesse modalità, ma a distanza di mille chilometri l'uno dall'altro, vittime due premi Nobel per la Fisica. È un caso impossibile quello che si trova ad affrontare il professor Piero Montecchi, neuroscienziato per conto del CICAP, il Comitato italiano per il controllo delle affermazioni sul paranormale e sulle pseudoscienze. Il duplice omicidio è molto simile a quello avvenuto venti anni prima in una villa al confine tra Italia e Francia, che ha coinvolto un altro premio Nobel, fondatore di una spregiudicata azienda high-tech. L'attenzione converge proprio su quella località, dove continuano a verificarsi episodi ammantati da un velo di mistero, tra cui l'inspiegabile scomparsa di decine di immigrati che da quel luogo cercano di oltrepassare la frontiera. L’autore. Giornalista del quotidiano La Nazione, è stato per 15 anni il responsabile della cronaca giudiziaria della redazione di Firenze e dal 2016 caposervizio della redazione di Empoli. Tra le sue pubblicazioni: “Il rumore della pioggia” (2016), “Il respiro delle anime” (2017), “La fragilità degli angeli” (2018) e “Il giorno del sacrificio” (2021). Nel 2020 ha ricevuto il prestigioso premio “Giorgio La Pira” per la cultura.