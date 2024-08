"Conti e Ziello hanno fallito. Cancellate, ordinanze, idranti. Tutta propaganda inefficace"

"Il fallimento della sicurezza made by Conti-Ziello". È Il segretario comunale di Azione Pisa ad intervenire sui fatti di martedì notte in via Mercanti. Ed Enrico Bruni, consigliere comunale del Pd, che proprio martedì sera si è trovato a due passi dalla rissa mentre passeggiava in centro rintuzza la dose: "Dovremo capire come rimettere in piedi questa città e iniziare a declinare il paradigma della sicurezza fuori dalla becera retorica di chi ha vinto le elezioni facendo promesse sulla sicurezza".

"Le Forze dell’ordine sono arrivate dopo dieci minuti – racconta, ricostruendo attimo per attimo, la scena a cui ha dovuto assistere – mentre nel dedalo di vicoli attorno a borgo, la banda di aggressori scappava e correva in tutte le direzioni. Il ragazzo aggredito, un ragazzo da solo sei mesi arrivato in Italia dalla Tunisia, si guardava attorno in un evidente stato di choc. Poi hanno seguito domande e soccorsi al ragazzo, ma era tardi e tutto era già avvenuto. Chi lavora e ha un’attività in centro storico - chiosa il consigliere dem – non può e non deve essere costretto a ritrovarsi di fronte a questo far west, così come studenti, famiglie e turisti non dovrebbero avere questa sensazione di insicurezza che ormai si è estesa a tutta la città. Ieri sera e oggi lasceremo spazio all’indignazione e alla vicinanza ai lavoratori e alle lavoratrici che hanno vissuto attimi di terrore".

Dal canto suo Piane aggiunge: "Prendiamo atto, dopo i gravi episodi del fallimento delle politiche sulla sicurezza urbana di questa Amministrazione Comunale. Cosa non ha funzionato? Le proposte propagandistiche della Lega e della maggioranza che governa la città, le continue esternazioni dell’on. Ziello, non hanno in realtà prodotto un’efficiente politica per la sicurezza urbana. Le cancellate, ordinanze, idranti, non hanno e non potevano produrre alcun effetto, sono parte di una visione ideologica, non pragmatica, utile nelle campagne elettorali, ma assolutamente incapace di controllare i fenomeni criminali reali. All’amministrazione, alle forze politiche cittadine sia di maggioranza che di opposizione, chiediamo un pubblico confronto sull’emergenza sicurezza, un’emergenza che al di là delle divisioni politiche ci deve vedere uniti nel comune intento di restituire sicurezza ai cittadini e agli operatori economici".

Carlo Venturini