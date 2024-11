Consulenze, visite e colloqui gratis. Quarta edizione dell’ (H) Open week

Al via anche in Aoup la quarta edizione dell’ (H) Open week lanciata da Fondazione Onda in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Gli oltre 240 ospedali con il Bollino Rosa che hanno al loro interno percorsi dedicati, fra cui l’Aoup, e i centri antiviolenza aderenti all’iniziativa offriranno gratuitamente alle donne consulenze, visite, colloqui, info point e distribuzione di materiale informativo. L’obiettivo è incoraggiare le donne vittime di violenza a rompere il silenzio, avvicinandosi alla rete di servizi antiviolenza, ai percorsi di accoglienza protetta e ai progetti di continuità assistenziale e di sostegno. Cinque le iniziative previste in Aoup che si svolgeranno a partire da lunedì 25 novembre e fino al 18 dicembre. Lunedì alle 12 ci sarà un incontro con la cittadinanza, al quale seguirà una performance teatrale a cura della compagnia "Teatro del ghigno".

Giovedì 28 novembre alle 17.30, andrà in scena lo spettacolo di teatro immagine "Anche io", a cura della compagnia "Divagamente". Gli eventi, promossi e patrocinati dal Cug-Comitato unico di garanzia, si terranno nella sala d’aspetto di fronte allo spaccio aziendale, edificio 10 (Cisanello) e sono aperti a tutta la cittadinanza. Non è necessaria l’iscrizione.

In vista del 25 novembre, anche il presidente della Provincia Massimiliano Angori ha voluto sottolineare l’impegno del Cug, "di grande rilevanza, per continuare a coltivare una cultura delle pari opportunità che vada ogni oltre tipo di discriminazione". "Di recente il nostro Ente ha organizzato uno specifico percorso di formazione per sensibilizzare su questa tematica - ha proseguito Angori -. La Provincia di Pisa partecipa alle iniziative messe a punto dalla prefettura che mira a fare rete, prevenzione e formazione sulla tematica della violenza di genere, e si fa promotrice di eventi volti a tutelare chiunque sia offeso da violenze, atti persecutori e maltrattamenti: siano essi donne o uomini".

S.T.