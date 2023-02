Consegna dei diplomi a 150 allievi e allieve della Scuola Sant’Anna

Talento e merito in festa: domani in aula magna, cerimonia di consegna dei diplomi a circa 150 allievi della Scuola Superiore Sant’Anna. Aprono la cerimonia la rettrice Sabina Nuti, la prorettrice Arianna Menciassi, i presidi delle Classi di Scienze Sociali e Sperimentali, Anna Loretoni eside Cesare Stefanini. Dopo la consegna dei diplomi, seguono le iniziative in ricordo di Samuel Picchi, dipendente della Scuola scomparso prematuramente, e il saluto del presidente dell’Associazione ex allievi Ugo Faraguna.