Congresso Fisascat Cisl di Pisa, rieletta segretaria Claudia Vargiu

Pisa, 21 febbraio 2025 - Si è svolto ieri, nelle sale dell'Hotel Galileo Galilei di Pisa il quindicesimo Congresso della Fisascat Cisl Pisa, un importante momento di confronto per il sindacato e riguardo la programmazione per il futuro del settore. Nel corso dell’evento, Claudia Vargiu è stata riconfermata all’unanimità Segretaria Generale della Fisascat Cisl Pisa, affiancata in segreteria da Antonio Salsedo e Sonia Iachella, anch’essi confermati nei loro ruoli. Alla giornata congressuale hanno preso parte diverse personalità dei sindacati, come il Segretario Generale Unione Sindacale Territoriale di Pisa Dario Campera, il Segretario Generale della Fisascat Toscana Alessandro Gualtieri e la Dirigente nazionale della Fisascat Stefania Chicca, che hanno sottolineato l’importanza della continuità e dell’impegno del sindacato a tutela dei lavoratori. Parole di soddisfazione sono arrivate dalla rieletta numero uno del sindacato a Pisa: "Sono contenta della mia rielezione e con me di tutta la segreteria che è stata riconfermata - è il primo commento della riconfermata segretaria generale Claudia Vargiu - in questi anni abbiamo lavorato duramente e speriamo di continuare a farlo". Poi il programma. "Stiamo seguendo ben quarantuno contratti dai contratti farmaceutici alle base americane, la Fisascat è molto attiva sul territorio di Pisa - continua la segretaria Vargiu - stiamo cercando di accontentare tutti, per molte categorie in questi anni ci sono stati piccoli aumenti , anche se stiamo vivendo la crisi delle guerre nel mondo. I costi dei beni di prima necessità sono notevolmente aumentati e la paga del lavoratore medio non è adeguata ai costi attuali". Claudia Vargiu aggiunge che "Ci aspettano anni di duro lavoro per cercare di lavorare su questo e soprattutto sui nostri giovani che si affacciano al mondo del lavoro e si accorgono di una situazione anomala, sono sfruttati, sottopagati e i più non trovano il lavoro per il quale hanno studiato e si sono sacrificati decidendo di andare a lavorare all'estero. Noi come sindacato - è la conclusione della rieletta Segretaria Generale di Fisascat Cisl Pisa - dovremo lavorare molto sull'aspetto dei giovani in questi anni difficili che ci aspettano".