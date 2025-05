Congressi: a Pisa il 17° raduno sulla Chirurgia robotica oncologica, eccellenza dell’Aoup

Pisa, 30 maggio 2025 – Dal 5 al 7 giugno al Palatodisco (via Palazzetto, 11 a San Giuliano Terme, inizio alle 8.30) si tiene il 17° congresso della Sergs-Società europea di chirurgia robotica ginecologica, che vedrà riuniti i principali esperti internazionali del settore, con uno spazio di confronto multidisciplinare per promuovere l’aggiornamento scientifico, la diffusione delle migliori pratiche e la formazione continua dei professionisti.

Il congresso è presieduto da Vito Cela, ginecologo dell’Aoup, dal 2020 membro del consiglio della società Consiglio - SERGS (co-presidenti Tommaso Simoncini, direttore Ostetricia e Ginecologia 1 dell’Aoup e Vanna Zanagnolo dell’Ieo-Istituto europeo oncologico nonché attuale presidente della Sergs).

La chirurgia robotica applicata alla ginecologia rappresenta l’innovazione della chirurgia ginecologica e Pisa, in questo settore, è stata pioniera dal momento che già nel 2007, proprio in Aoup, fu effettuato da Vito Cela uno fra i primi interventi ginecologici robotici in assoluto e, nel 2011, sempre Vito Cela effettuò a Pisa il primo intervento al mondo di isterectomia robotica 'single port', ossia senza tagli, con solo accesso ombelicale.

Attualmente la ginecologia rappresenta circa il 20% degli interventi eseguiti nel Centro multidisciplinare di Chirurgia robotica dell’Aoup, con evidenti benefici in termini di precisione, mini-invasività e recupero post-operatorio. Vengono infatti eseguite procedure ginecologiche per oncologia, uroginecologia e patologia benigna (endometriosi, fibromatosi) e l’Aoup è stata fra i primi ospedali italiani ad aver potenziato negli anni la chirurgia robotica, attualmente declinata in pressoché tutte le specialità, con 4 sistemi robotici, procedure standardizzate e formazione/didattica e ricerca di riferimento a livello europeo. Da qui la scelta di ambientare il congresso della Società europea di chirurgia robotica ginecologica proprio a Pisa, città simbolo dell’innovazione medica e della ricerca universitaria.

Il programma scientifico prevede sessioni dedicate alle più avanzate tecniche robotiche in ambito ginecologico oncologico e benigno, live surgery, workshop interattivi e tavole rotonde su temi cruciali come la formazione dei giovani chirurghi, l’impatto dell’intelligenza artificiale, la sostenibilità e l’accessibilità delle tecnologie robotiche, l’integrazione tra imaging e robot chirurgico. Inoltre, per la prima volta, vi saranno quattro pre-corsi rivolti all’approfondimento delle tecniche chirurgiche in oncologia avanzata, in isteroscopia come complemento della chirurgia robotica, in uroginecologia e in chirurgia riproduttiva rivolta a donne con problemi di fertilità. Ci saranno anche sessioni di training su simulatori rivolte ai giovani ginecologi con certificazione del chirurgo secondo il programma europeo Gesea.

L’obiettivo del congresso è non solo condividere esperienze cliniche e innovazioni, ma anche delineare una visione comune sul futuro della chirurgia robotica ginecologica in Europa, promuovendo una rete di collaborazione tra centri di eccellenza, aziende e istituzioni.