"Con Fenix il mio impegno continua per gli ultimi"

Un’associazione per gli ultimi. Si chiama Fénix e l’ha appena fondata la consigliera comunale leghista Veronica Poli e offrirà servizi alle fasce deboli per supportare queste persone nei rapporti con la pubblica amministrazione, ma anche con altre necessità quotidiane. "Continuo a fare quello che ho sempre fatto - racconta Poli, che dell’associazione è anche presidente - mettendomi al servizio degli altri e implementando anche con questo nuovo strumento il mio impegno nei confronti della collettività". Spendersi per gli ultimi e lavorare nel sociale è sempre stata la cifra dell’impegno civile dell’ex assessore al welfare e con Fenix, ammette, "continuo a fare quello che ho sempre fatto, cercando di dare un’organizzazione al mio tempo e al mio servizio", L’obiettivo della neocostituita onlus è quello di costituire un punto di riferimento per chi, a vario titolo, deve rapportarsi con la pubblica amministrazione: "La burocrazia e le normative - spiega Poli - parlano un linguaggio spesso incomprensibile ai più e la nostra organizzazione si mette al servizio di queste persone per aiutarle a districarsi in quella che, per chi non conosce la materia, può apparire come una giungla inestricabile di cavilli, normative, incombenze e documenti".

Il lavoro di Fénix sarà anche quello di rappresentare, spiega la consigliera del Carroccio, "uno sportello d’ascolto per chi in città e in tutta l’area pisana deve fare i conti con la marginalità e le difficoltà quotidiane: non abbiamo nessuna intenzione di sostituirci alle pubbliche amministrazioni, né a chi, come i patronati, già svolge preziosi servizi di questo tipo, ma riteniamo di poter offrire un patrimonio di competenze sviluppato negli anni capace di garantire un’interfaccia utili tra i cittadini e gli enti pubblici". D’altronde, è il ragionamento di Poli, "chi come me ha dedicato gran parte del suo tempo per tanti anni al fianco dei più deboli, ancor prima di ricoprire ruoli politici di primo piano, non smette dalla sera alla mattina di farlo: e tutti mi conoscono come Veronica, moltissimi hanno il mio numero di cellulare dove possono chiamarmi per chiedere aiuto, oggi faccio un altro passo e fondo un’associazione ma resto Veronica e chiunque abbia bisogno del nostro aiuto può contattarci via mail all’indirizzo [email protected]".

Gab. Mas.