Smart working, quasi il 50 % dei dipendenti comunali di Pisa sono, fino a settembre prossimo, in smart working e molti dei quali non sanno se verrà di nuovo prorogato oppure no. Un tema sollevato dal consigliere comunale Marco Biondi (Pd) che parla di riduzione dei nuovi nati, record negativo di 393mila nel 2022. Quindi l’interrogazione al sindaco Conti.