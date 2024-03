Colonie feline: la mappa. Sono venticinque a Pisa. Tre sono state chiuse: "Non ci sono i gatti"

E’ partito il censimento delle colonie feline del Comune. E si parte con la chiusura di tre colonie ed il ritiro di altrettanti patenti di gattaro/gattara. Da anni, l’amministrazione comunale non faceva un vero e proprio censimento di quelle "comunità" dei nostri amici randagi ed ora ha deciso di mettere ordine in questo settore che coinvolge anche la Asl per conoscenza. Le colonie chiuse sono quelle di via Monterotondo, via Darsena e via Asmara. Il perché della chiusura di queste colonie sta scritto negli atti dell’Ufficio ambiente comunale e cioè, lì si recita che "dall’istruttoria depositata agli atti d’ufficio che ha verificato la cessazione dell’attività della colonia in quanto non è stata riscontrata la presenza di felini né traccia di un punto di alimentazione per gatti". Prima di arrivare alla chiusura delle colonie feline il Comune ha notificato al responsabile della colonia stessa che "l’ultimo censimento delle colonie feline sul territorio pisano risale all’anno 2019 e che è stato ritenuto opportuno avviare un aggiornamento delle colonie attive. L’aggiornamento ha previsto una prima fase di contatto telefonico diretto con i referenti ufficiali a cui è stato comunicato verbalmente l’intenzione di verificare l’attività della colonia".

Successivamente a questi passaggi sono stati effettuati i sopralluoghi delle colonie che nella prima comunicazione telefonica venivano dichiarate "cessate". Sul sito del Comune è presente la mappa delle colonie feline che sono 25. In realtà, la costituzione ufficiale di una colonia è abbastanza semplice seguendo il regolamento comunale. La "colonia felina" è un gruppo di gatti (minimo due) che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo. L’habitat di una colonia felina è invece il territorio, urbano e non/edificato o no, pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente la colonia, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia accudita o meno . I gatti liberi che vivono nel territorio comunale sono patrimonio indisponibile dello Stato, Comune, associazioni di volontariato, gattari/e, personale incaricato dall’amministrazione collaborano alla loro tutela. E’ previsto anche che il loro numero sia sempre tenuto sotto controllo con sterilizzazioni.

Carlo Venturini