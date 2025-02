Codyeco Lupi costretti a vincere con il Cus Genova

La Codyeco Lupi, agganciata in vetta alla prima di ritorno dal Camaiore (35 punti), ospita oggi alle 17 il Cus Genova, squadra in salute e motivata che fa parte del gruppetto in quarta posizione, a quota 30. Nelle file cussine spiccano l’ex centrale biancorosso Bargi e l’ opposto Poggio. Dopo la sconfitta di Fiorano Modenese, il principale avversario dei “Lupi” è ora il Camaiore, pronto a consolidare il primato, oggi stesso, in virtù del facile turno sul campo del fanalino di coda Inzani Parma. Per la Codyeco non ci sono alternative per restare lassù: servono i tre punti col Cus Genova, con una prova di spessore e di carattere. All’andata i conciari si imposero per 3-1.

Oggi pomeriggio (17,30) al PalaBagagli di Castelfranco, la Toscana Garden Arno darà vita al derby col Gruppo Lupi Pontedera. All’andata i biancoverdi di coach Piccinetti si imposero per 3-2. I castelfranchesi sono reduci dalla vittoria (3-1) di Sassuolo in casa di una delle migliori del girone e, dopo aver affrontato i biancocelesti di Simone Buti, arriveranno i “Lupi” per un secondo derby consecutivo. “La partita di Sassuolo – dice Piccinetti - ci ha dato la consapevolezza e la sicurezza che non avevamo. Aspettavamo da tempo di vincere una partita come questa, da squadra forte, che sa cosa fare, contro un avversario da primi posti. Speriamo di affrontare il ritorno, esprimendo carica agonistica ed intensità in ogni gara. Siamo ottimisti di fare punti anche con Pontedera”.

Il Gruppo Lupi si presenta a quello che viene definito come “il derby dei derby”, con un quint’ultimo posto da puntellare, dopo essersi messo alle spalle il Cecina. La formazione di partenza dovrebbe essere questa: Pantalei-Frosini, Frosini-Pozza, Lumini-Galabinov e Taliani libero.

Marco Lepri