Codyeco La solitudine dei numeri primi

Codyeco Lupi da sola in vetta alla classifica ad un turno dal giro di boa. Tutto facile contro il fanalino di coda Inzani Parma. I biancorossi si sono imposti in scioltezza per 3-0 ottenendo il risultato indispensabile per tenere fede alle attese della vigilia. Giocando con ordine e battendo bene, la prima gara del 2025, ha permesso a Pagliai di schierare i giovani Matteini e Baldini: il primo per Pahor, il secondo per Caproni. Pahor è entrato nel finale del secondo set per Colli e, nella terzo gioco, spazio ad altri ragazzi: Camarri, Attuoni, Baldaccini e l’esordiente Pieri. Il centrale Baldini ha messo a segno 7 punti facendo meglio di Simoni (5), forse poco sfruttato da Mignano. Matteini ha realizzato 6 punti.

Parma ha tenuto il passo fino al 13-13 del primo set per poi uscire di scena (25-20) permettendo alla Codyeco di portarsi sull’1-0. Fin troppo agevoli il secondo e terzo set (25-11 e 25-12) con la gara che ha assunto le caratteristiche di un allenamento in vista di impegni più attendibili. Sabato prossimo al PalaMattioli di Firenze, in casa della penultima della classe ci sarà da porre maggiore attenzione, evitando di lasciare set per strada, in modo da conservare il primo posto al giro di boa, indispensabile per approdare alla fase finale della Coppa Italia. Questo è il primo traguardo stagionale da tagliare nonostante la concorrenza della Sestese. I veterani Colli e Da Prato (12 punti ciascuno contro i parmensi) vorranno dare l’esempio in casa del Firenze Volley.

La Toscana Garden Arno ha invece conquistato un buon punto a San Martino in Rio nel reggiano. I castelfranchesi sono stati battuti per 3-2 dopo aver condotto per 2-1. Questo l’andamento dei parziali: 25-17; 16-25; 23-25; 25-19; 25-12. La classifica dei biancoverdi, con 16 punti all’attivo, può ritenersi soddisfacente. Ha invece osservato il proprio turno di riposo il Gruppo Lupi Pontedera restando al quart’ultimo posto con 11 punti colti finora. Questa posizione, frutto di un girone d’andata insufficiente, dovrà essere migliorata nel ritorno altrimenti i biancocelesti retrocederanno. Pontedera dovrà fare la propria corsa su tre squadre: Cecina, Arno e Spezzanese. Le altre sono decisamente fuori tiro.

Marco Lepri