Cinque nuovi defibrillatori: "Sono a bordo dei taxi. Più sicurezza per tutti"

Cinque nuovi defibrillatori per rendere più sicuri i taxi della città. E’ il risultato della donazione di Cecchini Cuore, la Onlus che, da diversi anni, ha contribuito a salvaguardare la vita di tanti pisani e non solo. Beneficiaria dell’iniziativa la Cotapi Pisa, la cooperativa dei tassisti pisani, guidata dal presidente Simone Magagnini, che ha lanciato un ambizioso progetto volto a rendere la città più sicura in situazioni di emergenza. Magagnini ha dichiarato: "Intervenire in situazioni di emergenza è fondamentale. Abbiamo già formato 5 soci per l’uso dei defibrillatori automatici esterni (Dae) e prevediamo di espandere questa iniziativa ulteriormente. Attualmente, contiamo su 71 soci, 77 taxi e circa 100 tassisti con doppie guide".

Il dottor Maurizio Cecchini, che con la sua onlus ha portato i Dae alla cooperativa, ha sottolineato l’efficacia dei defibrillatori e l’impatto positivo delle campagne condotte a Pisa, arrivando a ben 578 donazioni.

"La sopravvivenza con l’uso dei nostri apparecchi è dell’82%. Su 29 casi di arresto cardiaco, 24 persone sono state salvate senza danni cerebrali, tutte tornate al lavoro. È un risultato straordinario che dimostra l’importanza di avere questi strumenti a disposizione". In soli dieci-quindici giorni, il progetto ha preso forma concretamente. "È un successo che rafforza la sicurezza della nostra comunità", conclude Cecchini.

La città di Pisa, grazie a queste iniziative, si conferma all’avanguardia nella tutela della salute dei suoi cittadini. Dello stesso avviso l’assessore alle politiche socio sanitarie del Comune di Pisa Giovanna Bonanno, che ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra la Cotapi, la Cecchini Onlus e i tassisti.

"È una dimostrazione tangibile dell’impegno per la salute dei cittadini :– afferma Bonanno – Pisa si distingue per essere una delle città più cardioprotette, con 578 defibrillatori installati. Questo progetto contribuirà a rafforzare ulteriormente il nostro servizio di emergenza".

Michele Bufalino