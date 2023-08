Cimitero ebraico e Sinagoga di Pisa si raccontano

Pisa, 26 agosto 2023 - Nelle domeniche di fine estate, la Sinagoga di Pisa ed il cimitero ebraico di piazza dei Miracoli si aprono alle visite guidate. Scrigni d'arte e di cultura, i due siti raccontano le millenarie vicende della comunità ebraica pisana ed il rapporto con la città di Pisa, una delle poche che nella storia non ha mai visto la creazione di un ghetto. La Sinagoga si trova nei pressi del teatro Verdi e deve la sua forma attuale al progetto di restauro dell'architetto Marco Treves, realizzato a metà '800, ma si trova in questo edificio fin dal 1595. Il cimitero di piazza dei Miracoli è attivo fin dal 1674 a fianco delle Antiche Mura: separato dalla piazza dall'antica Porta del Leone che nel medioevo rappresentava il punto di accesso principale in città, è caratterizzato da una notevole varietà architettonica. Al suo interno sono sepolti personaggi che hanno fatto la storia di Pisa. VISITE - Visite disponibili tutte le domeniche con partenze alle 10.30, 11.30, 12.30 e alle 15 al cimitero ebraico con prenotazione facoltativa, alle 17 alla Sinagoga di via Palestro con prenotazione obbligatoria. Biglietto a 4 euro per la Sinagoga, 3 euro per il cimitero ebraico, 6 euro cumulativo, 1 euro diritto di prevendita. Per informazioni e prenotazioni: telefonare al 848082380 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, 0639967138 per chi chiama da estero o cellulare, oppure via mail su [email protected], oppure ai link https://bit.ly/CimiteroEbraicoPisa e https://bit.ly/SinagogaPisa. CENNI STORICI - La costruzione risale all'inizio del secolo XVII, ma fu trasformato una prima volta nel 1785 e interamente ristrutturato nel 1863 ad opera di Marco Treves. In quell'occasione fu rifatta la facciata, con portale centrale, finestre a tutto sesto, occhi ovali e timpano triangolare. L'interno della sinagoga Anche l'interno fu in gran parte rifatto pur mantenendo la stessa suddivisione degli spazi. Si tratta di una grande aula quadrata, con matroneo su di un ballatoio sporgente in corrispondenza dell'ingresso e pareti decorate da stucchi. La tevà è di legno con ringhiera a balaustri torniti mentre l'"Aròn ha-Kodesh" è di marmo affiancato da coppie di colonne con capitelli corinzi e timpano triangolare. Tuttavia nel corso del 2007 l'edificio fu gravemente danneggiato a causa di una tempesta di fulmini la quale praticamente distrusse il tetto rendendo la sinagoga inagibile per circa otto anni terminati, il 21 giugno 2015 con la riapertura e la inaugurazione del restauro della sinagoga. Nella cerimonia di inaugurazione sono stati presenti vari ospiti di riguardo, tra i quali anche il leader spirituale della comunità musulmana di Pisa, l'Imam Mohamed Khalil. Il rabbino della comunità ebraica di Pisa ha salutato calorosamente l'Imam definendolo "un nostro confratello" M.B.