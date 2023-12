Ciardelli Il galà di Natale

Partecipatissimo Galà di Natale agli Arsenali Repubblicani organizzato dall’Associazione "Nicola Ciardelli Odv e Ets" in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Pisa e Generali Assicurazioni, Agenzia di via Pascoli (con Emiliana Petrignani agente generale), per solidarietà (oltre 4mila euro raccolti). L’Associazione, intitolata alla memoria del maggiore Nicola Ciardelli con la presidente, l’avvocato Federica Ciardelli, ha organizzato la cena per sostenere il reparto di oncologia pediatrica, realizzato a Pristina ed inaugurato a ottobre del 2016, trasferito nel corso di quest’ultimo anno all’interno degli spazi del nuovo Ospedale pediatrico. Obiettivo, "il miglioramento e la crescita delle competenze mediche locali, affinché il Kosovo possa presto essere in grado di poter offrire cure e interventi di più alto livello. Annunciata l’imminente visita a Pristina, dove la presidente Ciardelli si recherà accompagnata da un’equipe di medici dell’Azienda Ospedaliera Pisana (le dottoresse Lara Tollapi e Sandra Mechelli), per continuare la formazioni iniziata lo scorso anno. "In questi 16 anni di cammino insieme alla Fondazione Cure2children e alla Stefano Bellaveglia Onlus - sottolinea la presidente - tantissimi bambini sono stati curati e sono guariti. Siamo impegnati per poter introdurre anche in Kosovo le cosiddette cure di terzo livello grazie a nuove sinergie. Per questo ringraziamo tutti".

Presentati i temi della Giornata della Solidarietà 2024, che si svolgerà a Pisa il 29 aprile, da parte di tutte le Istituzioni, civili e militari, e della città intera, testimoniata dalla presenza di quasi 200 persone. Nel corso della serata anche l’annuncio di aver partecipato con un proprio Progetto, nell’ambito della procedura di manifestazione d’interesse promossa dall’amministrazione comunale per la gestione dell’edicola della legalità, ritenuto meritevole, che sarà condiviso e sviluppato con le Istituzioni, gli enti e le associazioni aderenti al protocollo di cui l’ODV Nicola Ciardelli fa parte. n particolare ringraziamento "all’Amministrazione comunale, a Generali Assicurazioni Agenzia di Via Pascoli, al Del Carlo Catering, alle Delegazioni Fisar di Livorno e Pisa, alle Cantine vinicole Le Palaie, Tenuta di Ghizzano, Badia di Morrona, Tenute Lunelli e Tenuta Pordenovo e alla Pasticceria Gluten Free". Un ringraziamento anche "a tutte le attività commerciali che hanno sostenuto la consueta lotteria, al duo SaxTellers e al bellissimo augurio di Natale, porto alla platea dall’artista pisano Renato Raimo, ospite d’onore della serata.