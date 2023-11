"Ci opporremo a Giani commissario straordinario"

"Abbiamo pagato lo scotto non solo della violenza della tempesta Ciaran, ma soprattutto dell’assenza di quelle infrastrutture idrauliche che la Regione, negli anni, non ha mai realizzato e che avrebbero potuto ridurre l’impatto dell’evento oltre alla mancata emanazione di un’allerta meteo rossa, per questo pensiamo che nominare Giani commissario delegato per l’emergenza si uno schiaffo alla popolazione". Così il deputato della Lega, Edoardo Ziello, riferendosi "ad esempio ai 57 interventi finanziati con 144 milioni per la messa in sicurezza idrogeologica dell’area colpita in questi giorni che, in gran parte, non sono stati ancora realizzati o completati" e al fatto che "a Marina di Pisa le dighe foranee progettate e realizzate dalla Regione contro il parere delle istituzioni locali e dei cittadini che le richiedevano rialzate e non soffolte non sono state in grado di contenere la mareggiata che, come previsto, ha travolto l’abitato, portando fango, acqua e detriti all’interno di case ed esercizi commerciali: ci opporremo alla nomina di Giani a commissario straordinario".