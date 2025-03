Chiamalo! Il geometra è di famiglia. Un mese di consulenze gratuite

"Chiamalo! Il geometra è di famiglia" compie 11 anni. Il progetto ideato e organizzato dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Pisa è ormai un punto di riferimento nel territorio e ha ispirato, nel tempo, altri enti professionali a esperienze simili di apertura verso la cittadinanza. E tutto il mese di marzo sarà dedicato alle consulenze gratuite che i professionisti aderenti erogheranno in tutta la provincia di Pisa. I geometri iscritti al Collegio pisano offrono consulenze gratuite ai cittadini che ne faranno richiesta. Si potranno così affrontare tutte le problematiche che riguardano la sfera professionale del geometra, quindi la casa, il condominio, il catasto, l’edilizia, il fisco e il risparmio energetico. Le consulenze avverranno con un professionista “giovane” e uno “anziano”, fatto che conferma l’attenzione del Collegio alla crescita e all’inserimento professionale dei colleghi all’inizio della propria carriera, senza conflitti generazionali ma in totale armonia e collaborazione. Durante i colloqui non si parlerà di onorari né di lavori o incarichi svolti da altri professionisti: la consulenza si limiterà ad aspetti squisitamente tecnici.

I cittadini potranno collegarsi al sito www.collegio.geometri.pi.it o telefonare alla segreteria del Collegio (050 9711531) il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 13, indicando gli argomenti di loro interesse e prendendo appuntamento. Il Collegio provvederà a fissare l’incontro in una delle sedi dislocate sul territorio provinciale messe a disposizione in collaborazione con i comuni patrocinanti.

"Undici anni di attività per il ‘Geometra di famiglia’ e ormai possiamo davvero dire che grazie a questo progetto siamo diventati sempre di più una famiglia anche noi. – commenta Giacomo Arrighi, presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Pisa: – Non ci fermiamo, anzi, rilanciamo anche quest’anno con due mesi di consulenze, marzo e ottobre. Ringraziamo come di consueto i comuni della provincia di Pisa che hanno concesso il patrocinio all’iniziativa e che contribuiranno a informare la cittadinanza di questa iniziativa. In questi anni possiamo dire che, come categoria, abbiamo rafforzato ancora di più il legame con la cittadinanza e con la comunità: del resto, era uno degli obiettivi quando abbiamo ideato e lanciato il progetto. Insieme, naturalmente, al piacere di offrire consulenze professionali di alto livello. Il mio e il nostro ringraziamento va anche ai professionisti geometri che hanno messo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità".