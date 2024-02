"Cesare che sorrideva alla luna": il gorilla speciale

Oggi alle 17 al Royal Victoria hotel lettura animata di "Cesare che sorrideva alla luna" (Pacini editore): testi di Rossana Villari (nella foto) e illustrazioni di Laura Fabbri. Letture animate di Laav Pisa e associazione Il Gabbiano con Daniela Bertini e laboratorio a cura dell’illustratrice Laura Fabbri.

Cesare è un piccolo gorilla che dimostra sin dalla nascita una grande passione per la luna e il sole. Sarà un gorilla speciale con gusti e abitudini un po’ diverse dagli altri cuccioli. "Seguiremo con la bravissima lettrice Daniela Bertini cosa accadrà al protagonista di questa dolce storia scritta da Rossana Villari e illustrata da Laura Fabbri. Dopo la lettura i bambini che parteciperanno saranno coinvolti in un laboratorio insieme alla illustratrice. Parte del ricavato della vendita di questo libro verrà devoluto alla Onlus GMA Gruppo missioni Africa per il progetto Il sorriso di Marianeve e alla Associazione APS M’ama dalla parte dei bambini.

GMA è un organismo composto da laici volontari che si ispirano a valori umani universali di solidarietà. Fin dalla sua nascita, nel 1972, il GMA si ispira nella sua operosità, al carisma del Beato padre Lodovico Pavoni, fondatore della Congregazione dei Religiosi Pavoniani. L’intervento Formativo ed educativo del GMA in Africa e in Italia, è rivolto prevalentemente a favore di minori poveri e comunque vulnerabili, con l’impegno di diffondere una cultura di solidarietà, di giustizia, di pace, di servizio e di promozione sociale verso popolazioni svantaggiate per un cammino di auto-sviluppo.