Cercasi soluzioni: "Una ricetta con tre priorità"

"Ci troviamo di fronte all’ennesimo vergognoso episodio di violenza avvenuto all’interno del Pronto Soccorso dell’ospedale Cisanello di Pisa". Così Diego Petrucci, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, interviene sul caso del medico Michele Bardini. "Ancora una volta – spiega Petrucci in una nota – esprimo tutta la mia vicinanza al personale sanitario, ma non basta! Servono risposte concrete ed immediate perché questa struttura è troppo spesso bersaglio di violenti che mettono in pericolo gli operatori ed i pazienti".

Secondo il consigliere regionale di Fratelli d’Italia "per la sicurezza dell’ospedale Cisanello Regione ed Asl devono portare a termine almeno queste tre azioni". Che sono così specificati "il sistema di videosorveglianza deve avere un collegamento diretto con la centrale operativa della Questura". In seconda battuta "va introdotto il pulsante antirapina che attiva immediatamente le forze dell’ordine". E infine il terzo punto: "va raddoppiato il personale di vigilanza presente in Pronto Soccorso". "Inoltre chiedo – prosegue nella sua analisi Petrucci – di accelerare l’approvazione della mia proposta di legge in Consiglio regionale che renderà automatica la costituzione di parte civile della Regione Toscana ogni qual volta partirà un procedimento per le aggressioni fisiche e verbali al personale sanitario che lavora nel nostro sistema sanitario regionale". Petrucci rivendica un’azione a più ampio raggio: "In questi anni ho chiesto più volte al Consiglio regionale di esprimersi sul fenomeno e alla Giunta regionale di prendere provvedimenti adeguati. Purtroppo la Giunta non ha mai voluto avviare la mappatura degli ospedali, reparti e orari maggiormente a rischio in modo da implementarne la sicurezza.

"L’avvio della discussione della legge – conclude l’esponente di Fratelli d’Italia – è un segnale importantissimo che diamo alle migliaia di lavoratori della sanità toscana che ogni giorno si occupano della nostra salute” lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci che ha portato la sua solidarietà a medici, infermieri, oss e vigilanti del Pronto Soccorso del Cisanello di Pisa dopo l’ultimo episodio di violenza avvenuto nell’ospedale".