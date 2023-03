Centro polifunzionale Da tre mesi in prima linea con oltre 13mila accessi

Una struttura importante per il territorio, nella quale i cittadini trovano un punto di riferimento sanitario in grado di svolgere un gran numero di attività e che permette di accedere velocemente alle necessità più urgenti, in un ambiente accogliente e all’avanguardia.

Abbiamo parlato del grande successo del Centro Polifunzionale per le famiglie della Misericordia di Cascina con il governatore Emilio Paganelli, giustamente soddisfatto del lavoro svolto.

Governatore, un grande consenso della cittadinanza, quanti accessi si registrano dall’inaugurazione ad oggi?

"Dopo il primo mese di rodaggio, in cui l’utenza doveva abituarsi allo spostamento della sede, abbiamo avuto fino ad oggi 13.000 accessi".

A cosa si deve secondo lei questo risultato?

"La scelta dell’ubicazione, i grandi spazi con parcheggio e quindi la facilità di accesso sono gli elementi che hanno contribuito a far sì che le persone si sentano spinte a rivolgersi alla struttura".

Quali sono i servizi verso i quali si rivolgono maggiormente i cittadini?

Le richieste degli utenti sono spalmate su tutte le prestazioni: si va dalla radiologia alle ecografie, servizi in convenzione con la Asl, agli ambulatori a pagamento, come quello cardiovascolare, ortopedico, ma anche i servizi primari dei medici di famiglia e il polo pediatrico".

Avete in programma un ampliamento del già ampio ventaglio di discipline che il centro racchiude?

"Sì, non amo parlare prima del tempo, ma abbiamo in serbo delle novità che verranno presentate ufficialmente in un prossimo futuro. Abbiamo realizzato dei corsi di pilates riabilitativo (non quello che si pratica nelle palestre per intendersi) che prevede una visita preventiva con il fisiatra per stabilire se si è idonei all’accesso, con sedute realizzate da una terapista che segue un piccolo gruppo di persone per potersi dedicare alle necessità del singolo".

La fisioterapia è uno dei punti di forza del centro?

"Sì, abbiamo un ambulatorio dedicato ai trattamenti posturali eseguiti con il metodo Mézières, un trattamento individuale volto a ripristinare una postura simmetrica e armoniosa. Ma siamo sempre attivi per nuove attività: nel mese di marzo abbiamo realizzato una serie di iniziative dedicate alle donne, riservando loro fino alla fine del mese uno sconto del 10% su tutte le prestazioni ambulatoriali. Dopo un percorso pieno di intoppi la soddisfazione è ancora maggiore, quella di avere dato un importante punto di riferimento alle famiglie del territorio, in una struttura green e facilmente accessibile".

Alessandra Alderigi