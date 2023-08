Celebrando i 20 Anni della Compagnia di Calci, Tre Eventi in Collaborazione con il Comune

Nell’ambito delle celebrazioni per i 20 anni della Compagnia di Calci, tre eventi organizzati in collaborazione o con il sostegno dell’amministrazione comunale. Venerdì 1 settembre 2023, ore 18, sala consiliare: Compagnia di Calci, Comune e sezione Anpi Piero Elter di Calci presentano il libro ‘Velia, la dignità contro il regime’ di Laura Fagiolini, in occasione del 79° anniversario della Liberazione di Calci dal nazifascimo. Lunedì 4 settembre, ore 21, sala consiliare: ‘La toponomastica calcesana’ Compagnia di Calci e Comune di Calci presentano il lavoro svolto per il recupero dei toponimi di Calci e sui nomi dei ponti e dei corsi d’acqua. Venerdì 8 settembre 2023, ore 18, invece presentazione del libro ‘La mia voce’ di Fabio Demi e Aldo Orsini, evento organizzato insieme a Followers Pisa e Goalbook Edizioni.