Castello in fiore Iscrizioni online ancora aperte

Aspettando Vicopisano Castello in Fiore, il 14 e il 15 maggio 2022, l’amministrazione comunale ricorda che sono ancora aperte le iscrizioni per coloro che vogliono esporre a questa fiera florovivaistica che trasforma il borgo, fortificato da Brunelleschi, in un giardino all’aperto. Oltre all’esposizione di fiori, piante, arredi per giardino, prodotti tipici, previste iniziative ed eventi, organizzati in collaborazione con le associazioni, gli artisti e le realtà del territorio, per tutte le età.