Case popolari a Sant’Ermete "Se si finiranno quei 33 alloggi il merito è solo della Regione"

"Latrofa e Petrucci su Sant’Ermete sono imbarazzanti. Non trovo altro termine. Voglio invece ringraziare la Regione Toscana e il lavoro fatto dall’assessora Spinelli e dalla terza commissione che ha avviato l’iter per l’approvazione della legge regionale che ha portato alla modifica dei prezzari". La consigliera comunale uscente del Pd, Olivia Picchi, replica agli esponenti di FdI che davano il merito di quel provvedimento alle sollecitazioni arrivate dal Comune e dall’assessore Latrofa.

"L’aumento dei prezzi per i lavori - osserva Picchi - è tema che attanaglia tutta Italia e che ha tenuto fermi i cantieri aperti. La richiesta alla Regione è arrivata da tutti gli enti locali e la normativa regionale risponde a questa esigenza, non certo a Petrucci e Latrofa e soprattutto non è specifica per Sant’Ermete. Scelta politica importante, non solo un tecnicismo. La Regione sceglie di destinare ulteriori e ingenti risorse all’edilizia popolare, nonostante il Governo capitanato da FdI abbia tagliato tutti i fondi e non preveda di investire un euro nel settore. Quindi intanto è grazie alla Regione Toscana se potremo arrivare in fondo alla vicenda di Sant’Ermete e non solo per la nuova legge regionale. Latrofa omette di dire è che i 33 alloggi a Sant’Ermete saranno completati grazie all’impegno della Regione che ad essi ha destinato risorse specifiche. Il cantiere dei 33 alloggi è stato fermo per mesi: il tema è stato affrontato grazie alla denuncia delle minoranze dopo mesi persi e una gestione del cantiere che ha portato a un contenzioso con la ditta esecutrice. I tempi su lavori e consegna degli alloggi temo siano il solito brogliaccio propagandistico, di certo ci sono le risorse e il lavoro fatto dalla Regione. Sarà grazie ad essa se a Sant’Ermete potremo avere nuovi alloggi e risolvere l’annosa vicenda dei 33".