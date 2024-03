"Case di Sale", il libro di Astarte presentato alla Nuova Libreria Armani

Pisa, 1 marzo 2024 - Verrà presentato oggi alle 18:00 alla Nuova Libreria Armani, il libro "Case di Sale" di Hala Alyan, tradotto da Margaret Petrarca e pubblicato dalla casa editrice indipendente Astarte Edizioni.

Romanzo vincitore del Dayton Literary Peace Prize e dell’Arab American Book Award, "Case di Sale" riprende un tema più che mai attuale, la questione israelo-palestinese. Alla vigilia del matrimonio della figlia, Salma legge il destino della ragazza nei fondi di una tazza di caffè. Vede per Alia e per i suoi figli un futuro instabile, segnato dalla perdita e dall’incertezza. Pur scegliendo di tenere per sé la predizione, questa si avvererà quando la famiglia verrà sconvolta dalla guerra dei sei giorni nel 1967. Mezzo secolo di Storia provocherà lo sradicamento e la dispersione dei membri della famiglia Yacoub, tra Palestina, Kuwait, Giordania, Libano, fino all’Europa e gli Stati Uniti. Seguendo le storie di quattro generazioni, questo romanzo lirico ed emotivamente travolgente ci interroga su che cosa si possa considerare "casa": ciò che per tradizione ci è stato tramandato o quello che costruiamo nel nostro presente?

Alla presentazione saranno presenti Carolina Paolicchi, fondatrice di Astarte Edizioni, e Barbara Sommovigo, docente all'Università di Pisa.