Cascina stanzia 30mila euro per rilanciare lo sport nelle famiglie

Cascina, 16 novembre 2024 - L’amministrazione comunale di Cascina mette a disposizione 30.000 euro per supportare le famiglie nella spesa sostenuta per l’iscrizione e il pagamento della retta sportiva da settembre a dicembre 2024. Le domande di partecipazione, debitamente sottoscritte, dovranno pervenire al Comune entro e non oltre il 2 dicembre 2024.

“La nostra amministrazione – spiega l’assessora allo sport Francesca Mori – riconosce lo sport come strumento che favorisce lo sviluppo psico-fisico delle persone, l’inclusione sociale, l’apprendimento delle regole e il rispetto dei ruoli, il fair play la necessità dell’impegno e della fatica in collaborazione con i compagni di squadra. Guardando ai giovani, lo sport permette loro di frequentare ambienti sani. E visto che la pratica sportiva è spesso limitata a poche ore di educazione fisica nell’ambito scolastico e che, per molte famiglie, è difficile sostenere il costo necessario a garantire ai propri figli lo svolgimento di un’attività sportiva continuativa, come amministrazione abbiamo deciso di avviare un progetto volto a supportare le stesse grazie al riconoscimento di contributi economici”.

Destinatarie della misura sono le famiglie con reddito ISEE 2024 non superiore a 15.000 euro, con contributi per la spesa sostenuta per l’iscrizione e il pagamento della retta sportiva da settembre a dicembre 2024, in favore dei propri figli minorenni residenti a Cascina. I partecipanti all’avviso potranno presentare istanza di adesione per 2 figli minorenni al massimo. I contributi che il Comune di Cascina riconoscerà alle famiglie saranno erogati per un massimo di 150 euro a figlio e di 300 a famiglia. I contributi saranno assegnati alle famiglie beneficiarie fino ad esaurimento dei fondi complessivamente riservati all’intervento, pari a 30.000 euro, nel rispetto di una graduatoria formulata in ordine crescente di ISEE. Questi saranno corrisposti ai beneficiari tramite accredito sul conto corrente indicato nell’istanza.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ente tramite Posta Elettronica Certificata, all’indirizzo [email protected] (all’attenzione del Servizio Cultura e Sport, con oggetto “Cascina promuove lo Sport – contributi alle famiglie anno 2024”) o consegnate a mano, in busta chiusa, all’Ufficio Protocollo (situato a Cascina in Corso Matteotti 90), indicando sul frontespizio della busta il destinatario (Servizio Cultura e Sport del Comune di Cascina), il mittente e l’oggetto “Cascina promuove lo Sport - contributi alle famiglie anno 2024”.